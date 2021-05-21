Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu, birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini açıkladı.

1️⃣ Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2021

Batman Valiliği açıklama yaptı

Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

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Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.





Diyarbakır'da da aynı saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs'ta Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve maket uçakların etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'daki üs komutanlığına yönelik saldırı girişiminde, personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini, Üs Komutanlığındaki tedbirlerin artırıldığını açıklamıştı.