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Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu, birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika haberleri: Batman ve Şırnakta askeri tesislere saldırı girişimi
Diyarbakır'da 19 Mayıs'ta askeri üssü saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu, birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini açıkladı.

Batman Valiliği açıklama yaptı

Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.


Diyarbakır'da da aynı saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs'ta Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve maket uçakların etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'daki üs komutanlığına yönelik saldırı girişiminde, personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini, Üs Komutanlığındaki tedbirlerin artırıldığını açıklamıştı.

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