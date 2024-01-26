Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi, partilerinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu ile yüz yüze yaptığı görüşmeyi anlatan İlgezdi, "Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun?" ifadelerini kullandı. CHP'nin kimsenin kariyer yapma yeri olmadığını belirten İlgezdi, "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır." diye konuştu.