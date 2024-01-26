14 ve 28 Mayıs seçimlerinde çifte yenilgiye uğrayan ve sonrasında 'değişim' tartışmalarının gölgesinde kurultaya giden CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel yeni genel başkan seçilmişti.
Özel'in göreve gelmesinin ardından parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlere yönelik baskı olduğu iddia edilmiş ve çeşitli teşkilatlardan istifalar yaşanmıştı.
CHP'li İlgezdi İmamoğlu'na tepki gösterip istifa etti
CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, benzer bir nedenle partisiden istifa etti.
"Kılıçdaroğlu'na destek verenler tasfiye ediliyor"
"Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir"
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor.
CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.
Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir.
Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."