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CHP'li İlgezdi İmamoğlu'na tepki gösterip partiden istifa etti: Kılıçdaroğlu'na destek verenler tasfiye ediliyor

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. CHP'li Barış Yarkadaş, "İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi ve 'Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz' dedi." diyerek istifa kararını duyurdu.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:24 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 18:53 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Battal İlgezdi
Ekrem İmamoğlu - Battal İlgezdi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde çifte yenilgiye uğrayan ve sonrasında 'değişim' tartışmalarının gölgesinde kurultaya giden CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel yeni genel başkan seçilmişti.

Özel'in göreve gelmesinin ardından parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlere yönelik baskı olduğu iddia edilmiş ve çeşitli teşkilatlardan istifalar yaşanmıştı.

CHP'li İlgezdi İmamoğlu'na tepki gösterip istifa etti

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, benzer bir nedenle partisiden istifa etti.

"Kılıçdaroğlu'na destek verenler tasfiye ediliyor"

İlgezdi ile konuştuğunu belirten ve istifa kararını duyuran CHP'li Barış Yarkadaş,
"İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi ve 'Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz' dedi."
diyerek istifa kararını duyurdu.

"Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir"

Yarkadaş'ın paylaşımı sonrasında açıklama yapan İlgezdi ise şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor.

CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.

Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir.

Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."



#Battal İlgezdi
#CHP
#Ataşehir Belediyesi
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
39 dakika önce
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