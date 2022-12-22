Gündem Bay Kemal oğluna sahip çık Kılıçdaroğlunun benzetmesine esprili gönderme
ANKARA

Bay Kemal oğluna sahip çık: Kılıçdaroğlu'nun benzetmesine esprili gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki krize rağmen “İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz” diyen Kılıçdaroğlu’na esprili dille takıldı: CHP’nin başındaki zat birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine geldiği şahısla ilgili çıkmış, ‘Biz baba oğul gibiyiz’ diyor. Bunları duyunca içimden ‘Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demeden duramadım.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Bay Kemal oğluna sahip çık: Kılıçdaroğlunun benzetmesine esprili gönderme
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki baba-oğul benzetmesine ilişkin “Bay Kemal oğluna sahip çık” dedi.

AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan 12 gün süren görüşmelerde yaklaşık 4,4 trilyon lira gideri ve 3,8 trilyon lira geliri olan bir bütçeyi ülkeye kazandırdıklarını ifade etti. Her zaman olduğu gibi, bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak hazırladıklarını ve öyle de uygulayacaklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: “Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri, bu bütçe görüşmeleri boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir.”

6 KAFADAN 6 AYRI SES

CHP’nin başını çektiği 6’lı masayı eleştiren Erdoğan, “Bu ülkenin her bir ferdi; müktesebatı, söylemi, duruşu, önündeki, arkasındaki ortaklarıyla altılı masa denilen yıkık-dökük yapıya baktığında geleceği için kime güvenebileceğini gayet iyi bilir. 6 kafadan 6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez” dedi.

BAYRAM HAVASINDA KUTLADILAR

Erdoğan’ın gündeminde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu’nun sarılması sonrası CHP’deki anlaşmazlıklar da vardı. İmamoğlu'nun siyasi duruşuyla değil, bireysel eylemi sebebiyle ceza almasından sonra sergilenen tuhaf tavırların, tek başına masa efradının perişanlığını göstermeye yeterli olduğunu belirten Erdoğan, mahkumiyet kararının akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, “çak” yaparak, bayram havasıyla kutlandığını ifade etti.

TEKMİLİ BİRDEN ORTAYA DÖKÜLDÜ

  • Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğunu belirten genel başkanlar mı ararsınız, daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik hesapları yapanlar mı ararsınız, hakimlere hakaret gibi bireysel bir suçla ilgili yargılamayı ülkemizin siyasetini yönlendirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız? Maşallah tekmili birden ortaya döküldü.”

O KENDİNE BAŞKA EBEVEYNLER ARIYOR

“CHP'nin başındaki zat birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış, ‘Biz baba oğul gibiyiz.’ Bunları duyunca doğrusu içimden ‘Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demeden duramadım. Altılı masanın da yanında yöresinde kendine yol açmak için dolananların ne yaptıkları, ne dedikleri, nereye gittikleri, hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz var, yapmamız gereken daha çok şeyler var.”

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Asgari ücreti bugün açıklayacağız

  • Millete ne söz verildiyse hepsini birer birer yerine getirmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yapacağı toplantının ardından bugün açıklayacağını duyurdu. Erdoğan, işçi tarafının 9 bin TL’lik teklifi için şöyle konuştu: “Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi?” Öte yandan Erdoğan, Külliye’de akşam saatlerinde Bakan Bilgin’i asgari ücret gündemiyle kabul etti.

Enflasyon tepetaklak inecek

Yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığının maliyet artışları dışındaki sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Erdoğan, yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza göstermeyeceklerini vurguladı. Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasının önünde, enflasyonu hızla belirlenen seviyelere düşürme dışında bir engel kalmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız.”

Macky Sall
Macky Sall

Senegal’le hedef 1 milyar $’lık ticaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında ik lider ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Senegal’le her alandaki iş birliğini geliştirmek noktasında ortak iradeye sahip olduklarını belirten Erdoğan, “2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni bir hedef belirledik. Dedik ki ‘En kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım.’ Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli bir şekilde geliştirmenin gayreti içinde olacağız. Ticari ilişkilerimizi de kazan kazan esasına göre yürüteceğiz..”

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