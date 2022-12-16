Bay Kemal’i taca attılar: Niye bu kadar sevindiniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı sonrasında yaşananlar 6'lı masada büyük bir tasfiye hareketine dönüştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu hakkındaki davanın karara bağlanacağını bile bile Almanya'ya gidince inisiyatifi İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kaptırdı. İmamoğlu ve Akşener’in Kılıçdaroğlu'ndan habersiz tertip ettiği Saraçhane'deki miting, adeta Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilanına dönüştü.

DARBENİN AYAK SESLERİ

6’lı masada darbenin ayak sesleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyareti ile duyulmaya başladı. CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklara göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun davası olduğunu bile bile ‘önceden alınmış randevuları’ gerekçe göstererek Almanya programını ertelemedi. Tarifeli bir uçakla saat 08.35'te Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

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DÖNÜŞ KARARI SON ANDA

Kılıçdaroğlu, programları kapsamında görüşmelere hazırlanırken duruşmada kararın çıkacağı bilgisini aldı. Ekibini toplayan Kılıçdaroğlu, kurmayları ile birlikte Türkiye'ye dönüp dönmeme konusunu masaya yatırdı. Heyette bulunan gazeteciler de ‘Belki dönüş olabilir’ diyerek bilgilendirildi. Her ihtimale karşı özel uçak ayarlandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN HABERİ YOKTU

Ancak bu hamlesi Kılıçdaroğlu’nu kurtaramadı. Kararı siyasi bir hamleye çevirme planı yapan İmamoğlu, daha Kılıçdaroğlu’nun dönüş yapıp yapmayacağı belli olmadan bir çağrı yaptı. Saat 13:47’de bir tweet atan İmamoğlu, partilileri saat 16.00’da Saraçhane’ye davet etti. İddiaya göre bu çağrıdan Kılıçdaroğlu’nun da haberi olmadı. Bu çağrıya ilk destek 6’lı masa kurulduğu günden beri ‘kazanamaz’ diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan, 2023 seçimlerine İmamoğlu ile girmek istediği mesajını veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Akşener, 6’lı masanın diğer ortaklarının onayını almadan saat 14.29’da araç içinde bir fotoğrafı ile birlikte tweet atarak "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz” mesajı gönderdi. İYİ Parti İl Teşkilatı'nın toplanma çağrısı da eklenince, buluşmanın ‘İmamoğlu-Akşener’ mitingine dönüşeceği belli oldu.

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Saraçhane’de toplandılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik önceki gün verilen mahkûmiyet kararı sonrası dün akşam Saraçhane’deki belediye binası önünde İmamoğlu’na destek mitingi düzenlendi. 6’lı masayı oluşturan partilerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımıyla gerçekleşen mitingde Saadet Partisi’ni Genel Başkanvekili Sabri Tekir temsil etti. Mitingde parti liderleri birer konuşma yaptı.

Almanya’da ne işi var!

CHP’lilerden ‘Böyle bir günde Almanya’da ne işi var!’ eleştirileri yükselince, Kılıçdaroğlu da saat 18:05’de özel uçakla yola çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun yola çıktığı o saatlerde Saraçhane’deki miting çoktan başlamıştı. Akşener ise saat 19:00 civarında Saraçhane’ye geldi. Aynı saatlerde, Akşener’in desteğine rağmen, CHP ve Saadet Partisi’nin karşı çıkması üzerine 6’lı masa alınmayan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da Saraçhane’ye geldi. Kısa görüşmenin ardından miting başladı. Akşener, otobüs üzerinde yaptığı konuşmada da 2023 yılı seçimlerine atıf yaparak, İmamoğlu’nun adaylığından yana olduğu mesajını verdi. Akşener, İmamoğlu için “Bu şarkı burada bitmez” dedi.

Akşener’e karşı hamle yaptı!

İnisiyatifi Meral Akşener’e kaptıran Kılıçdaroğlu da karşı hamle yaptı. Ekrem İmamoğlu’nu arayarak Saraçhane’de 6’lı masa liderlerinin de katılacağı ikinci bir miting organize etmesi talimatını verdi. Dün gerçekleşen miting öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Akşener’in kararın ardından Saraçhane’ye gideceğinden haberi olmadığını belirterek rahatsızlığını ortaya koydu. Yaşanan tüm bu süreç Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’in hamleleri ile oyun dışına itildiği yorumuna neden oldu.