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Gündem "Baykalınkızı Halk Partisi adıyla parti kuruyor" iddiası kulislerihareketlendirdi
POLİTİKA

"Baykal'ın kızı Halk Partisi adıyla parti kuruyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi

Kılıçdaroğlu yönetiminden rahatsız olduğu belirtilen CHP’lilerin, yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi. İddiaları köşesine taşıyan yazar Yalçın Bayer, ‘Halk Parti’ adıyla kurulacak yeni partinin genel başkanlığını Deniz Baykal’ın kızının yapacağını öne sürdü.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal
Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinden yeni bir parti kurulacağı iddia edildi. Konuya ilişkin köşesinde bir yazı yayımlayan yazar Yalçın Bayer, yeni partiyle ilgili detayları paylaştı.

İsmi ‘Halk Parti’ olacak

Bayer, yazısında “İktidar kanadında CHP’nin Kemalist kanadı gıdıklanıyor, ağır eleştiriler yapılıyor. Kemal Bey’in etrafında ‘adam’ kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı. CHP’den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda ‘üflenen’lere göre böyle. İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış.

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‘Deniz Baykal’ın kızı genel başkan olacak’

Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış. En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor. Muharrem İnce de gelebilir mi? CHP’nin ‘ağır’ bir abisi “Baykal’ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz” diyor. Özet mi: Bu bir ittifak partisi olabilir, arkasında şimdiden ‘kontenjan’ hesabı vardır” ifadelerini kullandı.

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Partide kimler olacak

Bayer ayrıca, partinin kurucuları arasında Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek, Onur Öymen ve Şahin Mengü gibi isimlerin olabileceğini öne sürdü.

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