Bayraktar’ı izleyen 2 Rus gözaltında ​

Libya ve Karabağ’da dengeleri değiştiren Bayraktar SİHA’ları yakın markaja aldı. İki Rus ile bir Türk vatandaşı, Türk SİHA’larını üreten Baykar’ın tesislerini gizlice görüntülemeye çalışırken gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre BAYKAR’ın İstanbul Hadımköy’deki tesisleri dün hareketli dakikalara sahne oldu. Tesisteki takip sistemi ile yapılan incelemede 3 kişinin bölgede tesisi görüntülediği belirlendi. Durumdan haberdar edilen emniyet birimleri şüphelileri gözaltına aldı.

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Önce turist daha sonra ise, gazeteci olduklarını söyleyen Rusya vatandaşları Aleksey Petruşko ile İvan Malışkin ve rehberlik yapması için anlaştıklarını iddia ettikleri Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Aytaç Carçiyeva Kangın’ın akreditasyonlarının olmadığı belirlendi. İki Rus’un Türkiye’ye çarşamba günü giriş yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin TEM şubede sorguları devam ederken Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun yöneticileri açıklama yaptı. NTV televizyonunun basın servisinin açıklamasında, “(NTV’de yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının) metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizle iletişime geçerek İstanbul’da gözaltına alındıklarını iletti” denildi.

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Aleksey Petruşko - İvan Malışkin

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