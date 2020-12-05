Bayraktar’ı izleyen 2 Rus gözaltında ​

Libya ve Karabağ’da dengeleri değiştiren Bayraktar SİHA’ları yakın markaja aldı. İki Rus ile bir Türk vatandaşı, Türk SİHA’larını üreten Baykar’ın tesislerini gizlice görüntülemeye çalışırken gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre BAYKAR’ın İstanbul Hadımköy’deki tesisleri dün hareketli dakikalara sahne oldu. Tesisteki takip sistemi ile yapılan incelemede 3 kişinin bölgede tesisi görüntülediği belirlendi. Durumdan haberdar edilen emniyet birimleri şüphelileri gözaltına aldı.
Önce turist daha sonra ise, gazeteci olduklarını söyleyen Rusya vatandaşları Aleksey Petruşko ile İvan Malışkin ve rehberlik yapması için anlaştıklarını iddia ettikleri Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Aytaç Carçiyeva Kangın’ın akreditasyonlarının olmadığı belirlendi. İki Rus’un Türkiye’ye çarşamba günü giriş yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin TEM şubede sorguları devam ederken Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun yöneticileri açıklama yaptı. NTV televizyonunun basın servisinin açıklamasında, “(NTV’de yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının) metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizle iletişime geçerek İstanbul’da gözaltına alındıklarını iletti” denildi.
KONSOLOSLUK DEVREDE
- Rus televizyon kanalının açıklaması şöyle devam etti: “Sonrasında onlarla iletişimimiz koptu. 3 Aralık Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 21.00’de Aleksey Petruşko ‘Bizi nedense hâlâ tutuyorlar’ dediği kısa bir SMS gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı, aramalarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermediler.” NTV yöneticileri ayrıca, çalışanlarına ulaşamıyor olmaları konusunda Rusya Dışişleri ve Rusya’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu ile irtibat içinde olduklarını kaydetti ve söz konusu kurumların, televizyon çalışanlarının başına gelenlerin anlaşılması ve bulunmaları için uğraştıklarını belirtti.