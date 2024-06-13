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Bayram göçü başladı: Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu. Viyadüklerin olduğu güzergahta arıza yapan araçlar ve rampalar nedeniyle trafik yavaşladı.

14:31 - 13/06/2024 Perşembe
DHA
Bayram trafiğinin cuma akşamından itibaren Bolu geçişinde artması ve hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor.
Bayram trafiğinin cuma akşamından itibaren Bolu geçişinde artması ve hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola erken çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler nedeniyle otoyolun Ankara yönünde yaşanan akıcı yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri de denetimlerini artırdı.

Bolu Dağı Tünel çıkışındaki viyadüklerde arıza yapan araçlar, rampalarda yavaşlayan TIR ve kamyonlar nedeniyle ulaşım, belirli bir kısımda yer yer yavaşladı. Bayram trafiğinin cuma akşamından itibaren Bolu geçişinde artması ve hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor.


#Anadolu Otoyolu
#Bolu
#Ankara
#Kurban Bayramı
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