Bayram öncesi otomobil kiralayacaklar dikkat: Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

'Dolandırılmak istemeyen vatandaşların araç kiralayan firmalarla yüz yüze gelip rezervasyon yaptırmaları daha doğru.'
Ramazan Bayramı’nın gelmesine bir aydan az süre kaldı. Bayramda rahat ulaşım sağlayabilmek için erkenden otomobil kiralamak isteyen bazı vatandaşlar şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Eskişehir’de uzun yıllardır oto kiralama işi yapan Hasan Köle, bayramda yoğunluğun çok olacağını, araç kiralamak isteyenlerin en az 15 gün önceden rezervasyon yaptırmaları gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dolandırıcıların çoğaldığını, genellikle de internetten yapılan rezervasyonlarda dolandırıcılık riskinin olduğunu belirten Hasan Köle, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.