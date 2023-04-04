Bayram öncesi otomobil kiralayacaklar dikkat: Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

“Bayramda yoğunluk bekliyoruz. Şuan Ramazan ayındayız ama bayram için rezervasyonlar almaya başladık. Bayramın yoğun geçeceğine inanıyoruz çünkü her sene bayramlar yoğun geçiyor. Araç kiralayacak olan müşterilere bir şey söylemek istiyorum; rezervasyonlarını bayramdan önce yapmaları gerekiyor. En azından 15 ila 20 gün önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor ki ekonomik grup dediğimiz ucuz araçları bulabilsinler. Genellikle vatandaşlar son günlere bırakıyorlar bu tür araç kiralamalarını. Benim tavsiyem son güne bırakmasınlar. Önceden gelip, rezervasyonlarını yaptırırlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bayram yaklaştıkça ekonomik grup araçlarımız bitiyor, bu sebeple işini son güne bırakan vatandaşlar tatil günlerinde araç bulamıyorlar. Kiralama fiyatlarından bahsedecek olursak, bayram zamanında ekonomik grup dediğimiz araçların günlük kiralama fiyatı ortalama 800 ila 850 lira bandında oluyor. Bir üst gruba, yani orta gruba baktığımız zaman da fiyatların bin ila bin 100 lira arasında olduğunu görüyoruz. Haftalık ya da aylık kiralama yapıldığında ise fiyatlarda değişim sağlanıyor ve daha ekonomik oluyor. Örneğin; ortalama ekonomik paket bir aracı haftalık kiraladığınız zaman 650 ila 700 lira civarında fiyat ödeyebiliyorsunuz."