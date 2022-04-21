Bayram tatili için Türkiye'nin dört bir yanında rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki destinasyonlar ile KKTC'ye, İstanbul'dan çok uzaklaşmayıp doğa tatili yapmayı düşünenler Sapanca, Şile, Ağva'ya yoğun ilgi gösterirken, tatilciler yurt içinde kültür ve gastronomi turlarını, yurt dışında ise Balkanlar, Orta Avrupa, İtalya ve İspanya turlarını tercih ediyor.

Turizm Haftası dolayısıyla sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, sektör olarak 2022 yılına yükseliş beklentileriyle giriş yaptıklarını belirtti.

45 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Bağlıkaya, 2022 yılına başlarken salgının etkisinin azalması ve uluslararası seyahatlerin önündeki engellerin kaldırılacağı perspektifinden hareketle 40 milyonu yabancı, 5 milyonu da yurt dışında yaşayan vatandaşlardan oluşmak üzere toplam 45 milyon ziyaretçi sayısı ve 35 milyar doların üzerinde turizm geliri hedefi belirlediklerini hatırlattı.

REKLAM

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer alan Rusya ile en çok misafir ağırlanan üçüncü ülke konumundaki Ukrayna arasında şubat ayında başlayan savaş nedeniyle 2022 yılına ilişkin beklenti ve öngörülerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, "Bu iki pazarda 2022 yılı itibarıyla kayıp yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Her şeye rağmen umutlu girdiğimiz sezona ilişkin hedef sayı ifade etmek savaşın devam ettiği koşullarda henüz erken olmakla birlikte, özellikle Rusya pazarında kayıpların aza indirilmesi noktasındaki çaba ve girişimler bu anlamda belirleyici olacaktır." diye konuştu.

Bağlıkaya, Rusya pazarında hava yolu ulaşımı konusunda yaşanan sıkıntıların aşılması durumunda kısmen de olsa bir hareketlilik beklendiğini anlatarak, "Tur operatörlerinin tarifeli sefer yapan hava yolu şirketleriyle garanti koltuk anlaşması yapmaları ve charter uçuş olanakları konusundaki çalışmaları Rusya’dan gelecek ziyaretçi sayısını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor. Genel olarak bakıldığında savaş nedeniyle ülke olarak pazar kaybı yaşayacağız ancak turizmcilerimiz bu kaybı en aza indirecek şekilde çalışmalarına devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

CİDDİ TALEP VAR

Bağlıkaya, bu yılın genelinde deniz-kum-güneş tatiline olan ilginin devam edeceğini aktararak, bununla birlikte alternatif turizm türlerine talebin kitle turizminden çok daha hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Yurt dışı pazarlar açısından bakıldığında Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar kişinin kolaylıkla ulaşabildiği konumu ve hizmet kalitesi/fiyat dengesi açısından birçok rakip destinasyona göre avantajlı olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti: