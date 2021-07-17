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İSTANBUL

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava nasıl olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Kurban Bayramı için hava durumu tahminlerini açıkladı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde ülke genelinde yağış beklenmezken, iki ve üçüncü gün Marmara ile Karadeniz bölgelerinde yer yer sağanak öngörülüyor. Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramda hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi AA
Bayramda hava nasıl olacak? ​İstanbul, Ankara, İzmir bayram hava durumu
İstanbul'da güzel havayı değerlendiren bazı vatandaşlar, Salacak sahilinde denize girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre, arife günü ve bayramın birinci günü ülkede önemli bir yağış beklenmiyor. Havanın kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve güney bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı değerlendiriliyor.

Halen ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkacağı, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalacağı öngörülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34, Ankara'da 36-40, İzmir'de 32-36 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların, Antalya'da 33-36, Samsun'da 29-31, Erzurum'da 30-34 ve Diyarbakır'da 40-43 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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