Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Hasan Mutlu dahil 39 kişi için tutuklama talebi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Hasan Mutlu dahil 39 kişi için tutuklama talebi

20:0016/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli için tutuklama talep edildi.
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli için tutuklama talep edildi.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık işlemleri tamamlandı.
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, 6 şüpheliyi ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.



#Bayrampaşa Belediyesi
#Adliye
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?