Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Hasan Mutlu dahil 39 kişi için tutuklama talebi

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, 6 şüpheliyi ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.