Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı mı?

09:1816/09/2025, Salı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 kişi adliyeye sevk edildi. Peki Bayrampaşa Belediyesi ‘nde çoğunluk kimde, kimin hangi partinin ne kadar meclis üyesi var? İşte detaylar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Operasyonun ardından iki CHP'li meclis üyesi ise, partinden istifa ettiklerini duyurdu.


Bayrampaşa Belediyesi ‘nde çoğunluk kimde, kimin hangi partinin ne kadar meclis üyesi var? İşte detaylar.

