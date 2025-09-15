Bayrampaşa Belediyesi çoğunuk kimde hangi parti meclis üyesi fazla?

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması genişletiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye bastı. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 45 şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü. Hasan Mutlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte Bayrampaşa Belediyesi meclis üyesi dağılımı da merak konusu oldu. Peki Bayrampaşa Belediyesi meclisinde çoğunluk kimde, hangi partide?