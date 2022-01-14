Gündem Bayrampaşada kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibinin oğlu tutuklandı
İSTANBUL

Bayrampaşa'da kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibinin oğlu tutuklandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, Suriye uyruklu kiracılarının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibi serbest bırakılırken, oğlu ise tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Bayrampaşada kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibinin oğlu tutuklandı
Kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir kişinin, kiraya verdiği dairenin kapısını baltayla kırdığına yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kapıyı baltayla kırdığı belirlenen N.A ile oğlu İ.A'yı evlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Olayda kullanılan baltanın da ele geçirildiği öğrenildi.

BALTALI EV SAHİBİ SERBEST KALDI, OĞLU TUTUKLANDI

Şüphelilerden İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, N.A serbest bırakıldı.

Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
GÜNDEM
Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı

"EVİN İÇİNE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUK"

Suriyeli kiracı Selma Şaham, yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını, 2 yıldır da bu dairede kaldıklarını söyledi.

Kiralarının normalde 1200 lira olduğunu ve ev sahibinin bir gün önce eve gelip kendileriyle kontrat yapacağını söylediğini aktaran Şaham, "Ancak bizi çok rahatsız ettiği için artık bu evde oturmanın mümkün olmadığını söyledik. Ev sahibi bizden 4 bin lira yeni kira bedeli istedi. Biz de 'En fazla 1700 lira verebiliriz.' dedik. Kabul etmediğimiz için bir sonraki gün baltayla eve saldırdı. Evin içine gireceğini düşünmüyorduk. Allah'tan korkusu olan insan böyle yapamaz." dedi.

Evde ablası, kardeşleri, annesi, eniştesi ve yeğenleriyle 7 kişi yaşadıklarını söyleyen Şaham, yeni bir ev aradıklarını dile getirdi.

Şaham, "Elimizden bir şey gelmiyor. Bulduğumuz evler var ancak özellikle Suriyelilere kiraya vermiyorlar. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da ebelik bölümünde okuyorum. Kardeşlerim de okuyor. Evde sadece eniştem çalışıyor. Küçük yeğenlerim var." diye konuştu.

Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
OYNAT 00:59
Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
Bayrampaşa'da bir ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı. İddialara göre ev sahibi bin 200 lira olan kirayı 4 bin liraya çıkarmak istedi. Kiracı ise bu zammı kabul etmedi. Görüntülerde ev sahibi olduğu iddia edilen şahıs Suriyeli ailenin evde olmadığı bir anda eve kapıya baltayla saldırıyor. Ev sahibinin baltayla saldırısı sosyal medyada büyük tepki topladı.

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