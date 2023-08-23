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Bayrampaşa’da koca dehşeti: Eşine kurşun yağdırdı

Bayrampaşa’da iddiaya göre bir adam evinde tartıştığı karısına kurşun yağdırdı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından aranıyor.

07:44 . 23/08/2023 Çarşamba
IHA
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bayrampaşa, Kartaltepe mahallesi Ankara caddesinde meydana geldi. İddiaya göre karı koca evinde oturuyorlardı. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.


Gözü dönen koca evinde bulunan silahı alarak karısına ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan mermiler sonucu kadın yaralanırken olayı gerçekleştiren koca ise kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.


Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.




#Bayrampaşa
#Kartaltepe mahallesi
#Silahlı saldırı
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