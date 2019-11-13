Gündem Bayrampaşada silahlı banka soygununda bulunan kişiyi vatandaşlar yakaladı
3. SAYFA İSTANBUL

Bayrampaşa'da silahlı banka soygununda bulunan kişiyi vatandaşlar yakaladı

Bayrampaşa'da bir banka şubesine silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli paraları alıp kaçtığı sırada sokaktaki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Soyguncunun bankayı soyma, kaçış ve vatandaşlar tarafından yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Ekipler bankada incelemelerde bulundu.
Ekipler bankada incelemelerde bulundu.

Bayrampaşa'da silahıyla bir banka şubesine girip paraları gasp eden soyguncu, kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya giren Hakan K. isimli silahlı soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldi. Silahlı soyguncu, kasadan aldığı paraları bir poşete koyarak dışarı çıktı.

Soyguncuyu vatandaşlar yakaladı

Vatandaşlar dışarıya çıkan soyguncunun peşinden koşmaya başladı. Soyguncu kaçarken havaya birkaç el ateş açtı. Ardından silah ve poşet içindeki paraları yere atıp kaçamaya çalıştı. Arkası dönük olduğu sırada vatandaşlar tarafından yere düşürülüp etkisiz hale getirildi. Bazı vatandaşlar yere düşen soyguncuya tekmeler attı. Bu sırada sivil polisler de hemen saldırganın yanına giderek öfkeli vatandaşları durdurdu. Aldığı darbeler sonucu yaralanan soyguncu, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, banka ve soyguncunun ateş açtığı sokakta inceleme yaptı. Öte yandan, güvenlik amaçlı bankanın önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Silahlı soyguncuyu vatandaşlar kıskıvrak yakaladı
OYNAT 01:17
Silahlı soyguncuyu vatandaşlar kıskıvrak yakaladı
Bayrampaşa'da bir bankaya giren silahlı bir kişi, bir miktar parayı çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Olay yerine kısa sürede polis geldi. Polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

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