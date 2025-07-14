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Bayrampaşa'da yüksek ses kavgası: 10 kişi yakalandı

Bayrampaşa'da yüksek ses kavgası: 10 kişi yakalandı

13:1114/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
AA
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Bayrampaşa'da, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran polis memurlarına hakaret ve tehditlerde bulundukları ileri sürülen 6 şüpheli ile olayın devamında taşkınlık çıkaran 4 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "müzik dinleyen gençlerin kötü muameleye maruz kaldığı iddiası" ile ilgili çalışma yaptı.


Bayrampaşa'da dün bir araçta saat 21.42 sıralarında yüksek sesle müzik dinlediği, polis ekiplerince yapılan ikaza rağmen müziğin sesinin daha da artıran şahısların sonrasında görevli polis memurlarına saldırarak hakaret ve tehditte bulundukları belirlendi. Zanlıların, saldırgan tavırlarının ve mukavemetlerinin devam etmesi üzerine araç sürücüsü Ü.K. (25), araç içerisindeki Y.K. (21), Y.E.Y. (40), İ.K. (19), A.K. (30) ve B.K. (22) isimli kişiler olay yerine sevk edilen takviye ekiplerce gözaltına alındı.


Şüphelilerin getirildiği polis merkezinin önüne gelen yaklaşık 100 kişilik grubun taşkınlık çıkardığı, toplanan kalabalığın sakinleşmemesi üzerine de ekiplerce havaya uyarı atışı yapılarak kalabalığın dağıtıldığı öğrenildi.


Bu sırada, polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran D.K. (28), Z.Y. (31), Y.K. (52) ve M.K. (14) isimli kişiler de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan Z.Y, hamile olması sebebiyle işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, yaşı küçük olan M.K. de ailesine teslim edildi. Gözaltındaki 8 şüphelinin ise "görevli memura mukavemet", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.



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