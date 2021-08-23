Gündem BBC "Türkiyeye mülteci merkezi kurulacak" tweetini sildi
POLİTİKA

BBC "Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak" tweetini sildi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin makalesinde Türkiye ile ilgili bir ifade geçmemesine rağmen, BBC Türkçe, "İngiltere, Türkiye’de mülteci merkezleri kuracak" çarpıtmasında bulunarak algı operasyonu yapmıştı. BBC Türkçe, Türkiye'deki muhalefet partisi liderlerinin de sorgusuz sualsiz sahiplendiği yalan haberiyle ilgili tweetini kaldırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BBC Türkiyeye mülteci merkezi kurulacak tweetini sildi
BBC'nin sildiği tweeti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe, Daily Mail gazetesini kaynak göstererek, İngiltere'nin Afgan sığınmacılar için Türkiye’de iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik haber servis etmişti. BBC bu haberini İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ye dayandırsa da, İngiliz bakanın makalesinde Türkiye'nin adı ve iması dahi bulunmuyordu.

SİLMEK İÇİN BİR GÜN BEKLEDİ

Türkiye'nin adını haberine ekleyerek algı çalışması gerçekleştiren BBC Türkçe, ilgili paylaşımını bir gün sonra Twitter hesabından sildi.

MUHALEFET YALANA SAHİP ÇIKMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı'nın yalanlamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasını isteyerek, bu yalana sorgusuz sualsiz sahip çıkmıştı.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu BBC'nin 'mülteci merkezi' çarpıtmasını sahiplendi
GÜNDEM
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu BBC'nin 'mülteci merkezi' çarpıtmasını sahiplendi

BBC'den ‘mülteci merkezi’ yalanı: Türkiye'nin adı bile geçmiyor
DÜNYA
BBC'den ‘mülteci merkezi’ yalanı: Türkiye'nin adı bile geçmiyor
Abone Ol Google News
Aslan son nefeste kazandı

Aslan son nefeste kazandı

​Galatasaray'a 3 puanı en çok eleştirilen isim kazandırdı.
Süper LigdeTrabzonspor fırtınası

Süper Lig'de
Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.
İkinci elde yaprak kımıldamıyor: Galericiler can sıkıntısından sürekli araç temizliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya alan milli sporcular ile bir araya geldi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalar...

Haritalar'da yeni dönem

Haritalar'da yeni dönem

​Google Haritalar otoyol ücretlerini göstermeye başlıyor.

2022 ve 2023'teki memur zam oranları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Hidroelektrik santrallerinin (HES) önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. Birpınar, yazısında 'Kastamonu'da meydana gelen sel felaketine barajı patlayan bir HES'in neden olduğu' iddiasını da rakamlarla bir kez daha yalanladı.
Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
Dünya

Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.