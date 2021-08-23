BBC "Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak" tweetini sildi

İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe, Daily Mail gazetesini kaynak göstererek, İngiltere'nin Afgan sığınmacılar için Türkiye’de iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik haber servis etmişti. BBC bu haberini İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ye dayandırsa da, İngiliz bakanın makalesinde Türkiye'nin adı ve iması dahi bulunmuyordu.
SİLMEK İÇİN BİR GÜN BEKLEDİ
Türkiye'nin adını haberine ekleyerek algı çalışması gerçekleştiren BBC Türkçe, ilgili paylaşımını bir gün sonra Twitter hesabından sildi.
MUHALEFET YALANA SAHİP ÇIKMIŞTI
Dışişleri Bakanlığı'nın yalanlamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasını isteyerek, bu yalana sorgusuz sualsiz sahip çıkmıştı.