BBP Genel Başkanı Destici: Parti olarak idamın geri getirilmesini istiyoruz Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Parti olarak idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Kurşun sıkıp, bomba patlatarak masum insanları öldüren ve bunun emrini veren teröristler ve çocuklarımızı kaçırıp, tecavüz edip, öldüren sapıklar için bu cezanın geri getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

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