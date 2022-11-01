BBP Genel Başkanı Destici: Tüm dinler LGBT’ye karşıdır

Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

"LGBT gayriahlaki"

Meclise gelecek olan anayasa teklifiyle ailenin sapkın düşüncelerden korunacağını belirten Destici "LGBT sadece İslamiyet’te değil, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, Budizm’de, Şintoizm’de de gayriahlaki." dedi.

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Destici şunları söyledi;

"Ailenin korunmasına ilişkin bir madde olacak. Bu tamamen Müslüman Türk ailesinin bizim kendi kültürümüze, inancımıza göre; daha doğrusu dünyadaki bütün inanç ve öğretilere göre, evrensel ahlaka göre bir aile yapımız var. Bu da kadın ve erkekten oluşuyor. Bunun korunmasına yönelik. Bir takım sapkın düşüncelerde, bizim inancımıza, kültürümüze ters olan hayat tarzlarından korunmasına yönelik. Müslüman Türk aile hayat tarzına bir müdahale var. Bunu aşağılama var. İstanbul Sözleşmesi'nde de bu türden ifadeler var. Dolayısıyla bizim inancımızı da kültürümüzü de kimse aşağılayamaz. Avrupa'da pek çok ülke de İstanbul Sözleşmesi'ni ya imzalamadı ya da sonradan çıktı. Dolayısıyla bence bu gelecek Anayasa değişikliği teklifinde en önemlisi başörtüsü ile ilgili bir düzenleme ve ikincisinin de Türk aile yapısının korunması."

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"Togg'un fiyatının uygun olmasını tahmin ediyorum"

Destici, Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı törenine de katıldığını anımsatarak, 60 yıl önce yarım kalan bir hayali Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğunu söyledi.

Togg'un, millet olarak herkesin ortak gururu ve kıvancı olduğunu dile getiren Destici, projeyi teşvik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

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Makam aracı olarak Togg'u kullanmayı düşündüklerini, siyasetçi olduğu için siyah rengi tercih edeceklerini belirten Destici, "Fiyat için bir rakam telaffuz edilmedi ama herkesin aklında yaklaşık bir rakam dolaşıyor. Bu segmentte yurt dışından ithal ettiğimiz araçlarda ÖTV var. Bu yerli üretim olacağı için ÖTV olmayacak. ÖTV de ithal araçta aracın yarısı gibi tekabül ediyor. O kadar olmasa da 3'te bir oranında fiyatın daha uygun olmasını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Aracın yerliliği konusundaki soru üzerine Destici, tam seri üretime geçildiğinde aracın yüzde 80'inin yerli olacağının ifade edildiğini söyledi.