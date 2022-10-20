BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu kayıp sekiz saatte görüşmeler yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili 'PKK ne zaman 'yandım, bitiyoruz, zordayız' dese, mutlaka bir el uzatılıyor, mutlaka bir gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine adeta yağ sürülüyor.' ifadelerini kullandı. Türk Tabipler Birliğinin daha önce bu vatanın birliğiyle, beraberliğiyle, toprağıyla bağdaşmayan yaklaşımları olduğunu belirten Turan, 'Milletin sinir uçlarıyla oynamayın, kendinize gelin. Gün gelir silahlı kuvvetlerimizin ülkemizi korumasına sizin de ihtiyacınız olur.' dedi.