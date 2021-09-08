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POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Destici: PKK tarafından kurulan HDP kapatılmalıdır

TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye açılan kapatma davasına yönelik, "Ben çok net ifade ediyorum, terör örgütünün tersi olan ve bizzat terör örgütü tarafından kurulmuş, Kandil tarafından bütün listeleri hazırlanmış, İmralı tarafından onaylanmış ve zaten meşru bir siyasi parti hiç olmayan HDP, uluslararası hukuka göre de bizim anayasamıza ve hukukumuza göre de kapatılmalıdır." dedi.

Haber Merkezi İHA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PKK tarafından kurulan HDP kapatılmalıdır
Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"PKK'NIN KURDUĞU HDP KAPATILMALIDIR"

Buradaki konuşmasının bir bölümünde HDP'ye açılan kapatma davasına değinen Destici, partinin terör örgütü PKK tarafından kurulduğunu vurgulayarak, "Ben çok net ifade ediyorum, terör örgütünün tersi olan ve bizzat terör örgütü tarafından kurulmuş, Kandil tarafından bütün listeleri hazırlanmış, İmralı tarafından onaylanmış ve zaten meşru bir siyasi parti hiç olmayan HDP, uluslararası hukuka göre de bizim anayasamıza ve hukukumuza göre de kapatılmalıdır." dedi.

"CHP'Yİ ANLIYORUZ DA İYİ PARTİ'YE NE OLUYOR"

Destici, HDP ile ittifaklarını gizleyen CHP ve İYİ Parti'ye de yüklenerek, "CHP'yi anlıyoruz. İYİ Parti'ye ne oluyor? Hiç siz İYİ Parti Genel Başkanı'nın ya da üst düzey yöneticilerin ağzından HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu, PKK tarafından kurulduğunu ve bunun için de kapatılması gerektiğini duydunuz mu?" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici: PKK tarafından kurulan HDP kapatılmalıdır
OYNAT 00:53
BBP Genel Başkanı Destici: PKK tarafından kurulan HDP kapatılmalıdır
TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye açılan kapatma davasına yönelik, 'Ben çok net ifade ediyorum, terör örgütünün tersi olan ve bizzat terör örgütü tarafından kurulmuş, Kandil tarafından bütün listeleri hazırlanmış, İmralı tarafından onaylanmış ve zaten meşru bir siyasi parti hiç olmayan HDP, uluslararası hukuka göre de bizim anayasamıza ve hukukumuza göre de kapatılmalıdır.' dedi.

"HEPİMİZ ORTAK BİR DURUŞ SERGİLEYECEĞİZ"

HDP'yi kapatmanın bir vatan borcu olduğunu vurgulayan Destici, "Mehmetçik nasıl o dağlarda terörle mücadele ediyor ve şehit oluyorsa biz de siyasi zeminde bu mücadelemizi yapacağız. Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi’nin de elini güçlendireceğiz" diye konuştu.

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Mustafa Destici: HDP'yi kapatmak yetmez her şeyini kapatmak zorundayız
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