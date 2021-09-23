Bebeğe yanlış aşı iddiasına bir soruşturma daha

İzmir'de bir bebeğe Hepatit-B aşısı yerine koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada "Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

KORONAVİRÜS İzmir'de bebeklerine koronavirüs aşısı vurulduğunu öne süren aileden suç duyurusu

Açıklamada bakanlığın güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahip olduğunun vurgulanırken, "Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir." ifadelerine yer verildi.

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OYNAT 00:39 Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den tartışma çıkaran iddia: Bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldığını öne sürdü. Kurugöl, 'Son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Küçük bebeklerde bile, yüksek doz verseniz bile yan etki açısından bir sıkıntı olmuyor.' dedi. Açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem maddesi oldu. BiP'te paylaş

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Yeni bir soruşturma başlatıldı

"Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır" sözlerinin yer aldığı açıklama şöyle sürdürüldü: