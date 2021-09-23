Koronavirüs İzmirde bebeklerine koronavirüs aşısı vurulduğunu öne süren aileden suç duyurusu
TÜRKİYE

İzmir'de bebeklerine koronavirüs aşısı vurulduğunu öne süren aileden suç duyurusu

İzmir'de bulunan bir aile hekimliğinde yaklaşık üç ay önce, bir aylık bebeğe yanlışlıkla BioNTech Kovid-19 aşısı yapıldığı iddia edildi. İddia sonrası bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
İzmirde bebeklerine koronavirüs aşısı vurulduğunu öne süren aileden suç duyurusu
(Arşiv)

Ailenin avukatı Dilek Güzel, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de yaşayan ailenin, bebeklerini yenidoğan aşı takvimine göre 30'uncu günde yapılması gereken Hepatit-B aşısı için 1 Temmuz'da Aile Hekimliği birimine götürdüğünü belirtti.

Aşıdan 2 saat sonra ailenin evine gelinerek "bebeğe Hepatit B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech Kov-19 aşısı uygulandığı, çocuğun acil olarak hastaneye götürülmesi" gerektiğinin söylendiğini aktaran Güzel, bebeğin daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürüldüğünü aktardı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den tartışma çıkaran iddia: Bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
OYNAT 00:39
Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den tartışma çıkaran iddia: Bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldığını öne sürdü. Kurugöl, 'Son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Küçük bebeklerde bile, yüksek doz verseniz bile yan etki açısından bir sıkıntı olmuyor.' dedi. Açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem maddesi oldu.

Bebeğin hastanede bir hafta süreyle takip edildiğini vurgulayan Güzel şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğin düzenli olarak kan sayımı, kontrolleri yapılmakta olup bu kontrollerin ne kadar süreceği, aşıdan kaynaklı kalıcı bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının belli olmadığı müvekkillerime söylenmektedir. Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik. Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık."

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Süreç konusunda ailenin onayı olduğu dönemlerde bilgi vereceğini de aktaran Güzel, aşılarını olan müvekkillerinin, yaşanan bu durumun aşı karşıtlığı propagandası olarak kullanılmasını kabul etmediklerini bildirdi.

Soruşturma başlatılmıştı

Sağlık Bakanlığınca İzmir'de hatalı aşı uygulamasına ilişkin sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelinin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütüldüğü, hastanın sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir durum olmadığı, ayrıca "bebeklere yanlış aşılar yapıldığını" iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

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