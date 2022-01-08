Bedelli askerlik ücreti netleşti: Altı asteğmen maaşı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretinin bu sene ne kadar olacağı konusundaki kafa karışıklarını gidermek maksadıyla bir açıklama yaptı.

2019 yılından bu yana kalıcı hale getirilen uygulama hakkında konuşan Bakan Akar, bedelli askerlik ücretleri 55 bin 190 lira olarak açıkladı.

"BEDELLİ ÜCRETİ ALTI ASTEĞMEN MAAŞI"

Bakan Akar, bedelli askerlik ücretinin altı asteğmen maaşı olduğunu vurgulayarak, ''Yeni askerlik sistemi ile er olarak girip generallik seviyesine kadar yükselebiliyorsunuz. Bedelli askerliğin ücreti 6 asteğmen maaşı. Buna göre 55 bin 190 TL oldu. 2021 yılında bedelli askerliğe başvurularda yüzde 57 artış oldu'' ifadelerini kullandı.

ALTI AYDA BİR ARTIYOR

Bedelli askerlik, memur maaş katsayısıyla endeksli olduğu gerekçesiyle her yıl artıyor. 2011 yılında 30 bin lira, 2014’te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2019 yılında çıkartılan yasa uyarınca altı ayda bir artıyor.

REKLAM