Bedelli askerlikte öğretmenler için yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda da yeni bir adım atıldı.

Erteleme başvurusu hakkı geldi

NTV'nin haberibe göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'yla yaptığı görüşmeler neticesinde, söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi.