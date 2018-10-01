Gündem Bedelli askerlikte öğretmenler için yeni düzenleme
POLİTİKA

Bedelli'de öğretmenler için yeni düzenleme

Bedelli askerlikte öğretmenler için yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikten faydalanacak öğretmenlere önemli bir ayrıcalık tanıdı. Buna göre bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

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Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen öğretmenler için yeni düzenleme yapıldı.
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen öğretmenler için yeni düzenleme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda da yeni bir adım atıldı.

Erteleme başvurusu hakkı geldi

NTV'nin haberibe göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'yla yaptığı görüşmeler neticesinde, söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi.

  • Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.
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