Bedelliden kışlaya girmeyen yararlanabilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Belgelerini alıp, kışladan içeri girmeyenler bedelli askerlikten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler" dedi. Mehmet Muş ayrıca 28 günlük temel eğitim sürecinin bedelli askerlikte kalkıp kalkmayacağı yönündeki sorulara "28 günlük eğitimin içeriğini Milli Savunma Bakanlığımız belirleyecek. 28 günlük temel eğitim sürecinin kalkması şu an için söz konusu değil" cevabını verdi.

15 BİN TL 28 GÜN

Muş ayrıca, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarının ücretsiz izinli sayılacağını, yani bu süre içinde iş akitlerinin feshedilmeyeceğini vurgulamıştı. Bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Muş, bu düzenlemeden, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların yararlanacağını ifade etti. Muş, bu kapsamda ödenecek bedelin 15 bin lira, askerlik süresinin 28 olacağını vurguladı.

GURBETÇİYE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİMLE

Mehmet Muş, askerliğe elverişsiz derecede engelli olanların da aynı bedeli ödeyerek düzenlemeden faydalanabileceğini, onların 28 günlük eğitimden muaf tutulacağını bildirdi. Muş, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında 2 bin euro bedel ödeyeceğini ve uzaktan eğitim alacağını söyledi. ANKARA

GENÇLERİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Milli Savunma Bakanlığına atanmasının ardından ikinci ziyaretini memleketi Kayseri'yi yapan Hulusi Akar, "Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Söz konusu çıkacak yasanın da ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan olarak atanmasının ardından ilk kez memleketi Kayseri’ye giden Akar, ziyaret ettiği bir iş yerinde esnaf sofrasına misafir oldu.

Esnaf sofrasına oturdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakan olarak atanmasının ardından ikinci ziyaretini memleketi Kayseri'yi yaptı. Askeri uçakla 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına geldi. Akar, ziyaret ettiği bir iş yerinde esnaf sofrasına misafir olan Akar, burada esnafla yemek yedi. Bakan Akar'a ziyaretleri sırasında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren Akar, bir kadının "Terör ne zaman bitecek?" sorusuna, "Terör bitecek, hepsi bitecek hiç merak etmeyin" cevabını verdi.

ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

Yoğun sevgi gösterileri arasında bölgeden ayrılan Bakan Akar, daha sonra Kartal Askeri Şehitliği'ne geçti. Anıta çelenk bırakan ve anı defterini imzalayan Akar, şehit aileleriyle sohbet etti, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Akar'a Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski bakanlar Taner Yıldız, Mehmet Özhaseki, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş eşlik etti.

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