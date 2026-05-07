Beğeni-yorum tuzağından ‘pırlanta’ çıktı: Sanal dolandırıcılara darbe

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, bir vatandaşın “internetten çalışarak para kazanma” vaadiyle dolandırıldığını söylemesi üzerine 8 ilde yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İnternet üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünün, elde ettikleri gelir ile yasa dışı bahis oynayıp ve kripto para alarak suç gelirini başka hesaplara aktardıkları tespit edildi. Yabancı uyruklu örgüt liderinin yönettiği suç örgütünün hesaplarında 980 milyon TL’lik para hareketliliği belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, pırlanta küpeler, altın bileklik ve döviz ele geçirildi.

Gündem / Ankara





Yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri

İnternet üzerinden kolay kazanç vaadiyle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcıların, vatandaşları kandırmak için akıl almaz yöntemler kullandığı ortaya çıktı. B.K. A. isimli vatandaşa internet üzerinden online alışveriş sitesindeki ürünleri beğenip yorum yapması karşılığında ücret ve hediyeler kazanacağı söylendi.

Teklifi kabul eden B.K. A., iş için anlaştığını düşündüğü kişilerle Telegram üzerinden iletişime geçti. Belli bir süre bu şekilde çalışmaya devam eden B.K. A., daha sonra başka bir internet sitesi üzerinden kayıt yaptırıp suç şebekesi ile hesap bilgilerini paylaştı.

B.K. A., farklı zamanlarda farklı banka hesaplarına toplam 443 bin 470 TL para gönderdi. Mağdur vatandaş daha sonra dolandırıldığını anlayarak suç örgütü üyelerinden şikayetçi oldu.

Çok sayıda mağdur var

Bunun üzerine Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Yasa Dışı Bahis” suçlarından soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada 16 şüphelinin 4 aylık hesap hareketlerini inceleyen Başsavcılık, benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiğini tespit etti.

Hesap hareketleri dudak uçuklattı

Hesaplarda yapılan incelemelerde 980 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi. Paraların yasa dışı bahis siteleri ve kripto para alımı üzerinden başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.

8 ilde operasyon yapıldı

Bunun üzerine 6 Mayıs’ta Yozgat merkezli operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kars, Konya ve Kayseri’de 15 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Örgüt lideri yabancı uyruklu

Yapılan operasyonlar sonucunda 15 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Yabancı uyruklu A.A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Yakalananlar arasında örgüt yöneticisi olduğu belirtilen H.B. ile bir jandarma erinin de bulunduğu açıklandı.

Aramada pırlanta küpeler çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 18 adet cep telefonu, 18 adet SIM kartı, 15 adet Flash Bellek, 1 adet SSD kart, 4 adet Harddisk, 8 adet laptop bilgisayar, 2 adet bilgisayar kasası, 49 adet banka ve kredi kartı, 6 bin 215 TL para, 350 dolar, 2 bin 100 dirhem, 1 adet altın bileklik, 4 adet yaklaşık 2 milyon TL değerinde pırlanta küpe ve 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.



