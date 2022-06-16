Bekir Bozdağ'dan DBP'li Aydeniz hakkında açıklama

Hedef 23 milyon üye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 2023'e kadar 23 milyon üye hedefi koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşmak, her ulaştığımız vatandaşımızın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından da 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.