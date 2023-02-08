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Belediye Başkanı duyurdu: Büyükşehir belediye binası artık yok

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Hatay’da da ağır yıkıma yol açtı. Depremde Hatay Büyükşehir Belediye binasının da tamamen yıkıldığı ortaya çıktı.

21:20 . 8/02/2023 Çarşamba
Diğer
Hatay

Hatay

Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da yerel yönetiminin idare, ikmal ve koordinasyon merkezi olan binanın yıkıma uğradığı öğrenildi.

Haberi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Lütfü Savaş
sosyal medya hesabından duyurdu.

"Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok"

Belediye Başkanı Savaş, yaptığı paylaşımda
“Hatay’da son yüzyılın en büyük felaketini yaşadık. Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz . Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz.”
İfadelerine yer verdi.


#Hatay
#Lütfü Savaş
#Belediye
40 dakika önce
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Belediye Başkanı duyurdu: Büyükşehir belediye binası artık yok
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