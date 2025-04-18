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Belediye otobüsü arıza yaptı çevreyi duman sardı

Belediye otobüsü arıza yaptı çevreyi duman sardı

10:0218/04/2025, Cuma
IHA
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İtfaiye ekiplerince dumanlara müdahale edilirken, o anlar kameraya yansıdı.
İtfaiye ekiplerince dumanlara müdahale edilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da belediye otobüsünün motor kısmındaki arıza panik dolu anlar yaşattı. Dumanların kapladığı araca itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halindeki bir belediye otobüsünün motor kısmında çıkan arıza nedeniyle araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Olayı fark eden otobüs şoförü hemen aracı sağ şeride çekip 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince dumanlara müdahale edilirken, o anlar kameraya yansıdı.




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