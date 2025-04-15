Otobüs esnafının alacağı 5 milyar TL

İstanbul'un ulaşım yükünü sırtlayan 3 bin 41 Özel Halk Otobüsü esnafı iflasın eşiğinde. Otobüs esnafı, 17 Nisan saat 10.00’da 4’üncü kez Saraçhane’de eylem yapacak. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB’nin son 5 yılda kendilerini iflasın eşiğine getirdiğini açıkladı. Otobüs esnafının toplam alacağının 5 milyar TL’yi aştığı belirtilen açıklamada, önümüzdeki günlerde kontak kapatılacağı vurgulandı. Odadan yapılan açıklamada “Bu bir tehdit değil, bu bize dayatılan, sürdürülemez koşulların kaçınılmaz sonucudur. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul’da toplu taşıma sistemi çöker” denildi. Söz konusu açıklamaya ilk kez pek çok ulaşım ve esnaf odası da destek verdi. Açıklama metnine İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Halk Ulaşım A.Ş., Özulaş Toplu Taşıma A.Ş., Kentiçi Ulaşım A.Ş., Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş., Mavi Marmara Ulaşım A.Ş., İstaş A.Ş., Öztaş Ulaşım A.Ş., Elit Ulaşım A.Ş., Şile ÖHO Kooperatifi, İstanbul Özel Taşımacılık Kooperatifi ve İstanbul ÖHO Karayolları Kooperatifi imza attı.