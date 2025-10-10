Yeni Şafak
Belediye otobüsü kamyona yandan çarptı: 22 öğrenci yaralandı

14:2510/10/2025, Cuma
DHA
Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çorum'da belediye otobüsünün kamyona yandan çarptığı kazada kitap fuarı etkinliğine giden 22 öğrenci, yaralandı.

Kaza, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Kitap fuarı etkinliğine giden 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu Çorum Belediyesi'ne ait otobüs, iddiaya göre aynı belediyenin kamyonuna yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 22 öğrenci, çeşitli yerlerinden yaralandı.


İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.


Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




#çorum
#kaza
#yaralanma
