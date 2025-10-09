Mersin'de otoyol gişelerinde kaza: 2 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ve yanındaki Hürü Rayhan'ın (72) yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet ve Hürü Rayhan'ın cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.