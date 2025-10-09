Yeni Şafak
Motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

00:179/10/2025, Perşembe
DHA
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki motosiklet, sokakta kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada bir başka motosiklet sürücüsü ise kazayı fark edip, durmak isterken aracını devirdi. Kazada iki kişi yaralandı.

Adana'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet, sokakta kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada bir başka motosiklet sürücüsü ise kazayı fark edip, durmak isterken aracını devirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çarpışma sonucu yaralanan 2 motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Adana
#Motosiklet
#Kaza
