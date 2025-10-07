Yeni Şafak
Yangın çıkan ev çöktü: Konuşma ve işitme engelli iki kardeş enkaz altında kaldı

09:237/10/2025, Salı
IHA
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yangın çıkan iki katlı ev çöktü. İşitme ve konuşma engelli ağabey ve kardeşini enkaz altında arama çalışması sürüyor.

Adana Saimbeyli'de gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş’in (65) yaşadığı evde sobadan dolayı yangın çıktı.

Yangını kimse fark etmeyince iki katlı ev çöktü, iki kardeş çöken evin altında kaldı. Bu sırada yangın yandaki eve de sıçradı. Yan evdeki kadın yangını fark edip durumu 112’ye bildirip, işitme ve konuşma engelli kocasını da kurtardı.







 Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonrası iki evdeki yangın da söndürüldü.





Ekipler, ağabey ve kardeşi bulmak için enkazda çalışma yapıyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#adana
#saimbeyli
#yangın
