Şarampole yuvarlandı burnu bile kanamadan kurtuldu

Konya-Ankara Karayolu’nda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden Niğdeli şoför Ş.S.’nin kullandığı tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir şans eseri kazayı yara almadan atlatan Ş.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.