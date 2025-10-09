Yeni Şafak
Şarampole yuvarlandı burnu bile kanamadan kurtuldu

Şarampole yuvarlandı burnu bile kanamadan kurtuldu

08:309/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya-Ankara Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole yuvarlandı. Niğdeli şoför kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Konya-Ankara Karayolu’nda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden Niğdeli şoför Ş.S.’nin kullandığı tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir şans eseri kazayı yara almadan atlatan Ş.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







