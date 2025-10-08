Yeni Şafak
Kırıkhan’da feci kaza: Otomobil TIR'la çarpıştı

Kırıkhan’da trafik kazası

Hatay’da TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay’da TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki TIR'la çarpışan FİAT marka hafif ticari araç, tarlaya uçtu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



