Tırı arıza yapınca aşağı indi: Başka bir tırın çarpmasıyla hayatını kaybetti

10:517/10/2025, الثلاثاء
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde arızalanması nedeni ile yol kenarında duran tıra başka bir tır çarptı. Kazada arızayı gidermek isteyen tır sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Arızalanan tırını yol kenarına park eden sürücü, aracındaki arızayı kontrol ettiği sırada aynı yönde seyir halinde olan soğan yüklü başka bir tır, direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle arızalı tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Soğan yüklü tır ise çarpmanın ardından devrilirken, kasasındaki tonlarca soğan yola saçıldı.


Kazada yaralanan diğer tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, tırın hızla gelerek park halindeki araca çarptığı, çarpışmanın etkisiyle ortalığın bir anda toz bulutuna döndüğü anlar yer aldı.








#tır
#kaza
#batman
