Tırı arıza yapınca aşağı indi: Başka bir tırın çarpmasıyla hayatını kaybetti

Arızalanan tırını yol kenarına park eden sürücü, aracındaki arızayı kontrol ettiği sırada aynı yönde seyir halinde olan soğan yüklü başka bir tır, direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle arızalı tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Soğan yüklü tır ise çarpmanın ardından devrilirken, kasasındaki tonlarca soğan yola saçıldı.