Katliam gibi kaza: Minibüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

08:127/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla da yaralı olduğu öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan​​​​​​​ minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.



#Mersin
#Kaza
#Minibüs
#Erdemli
