İzmir'de motosiklet vidanjörle çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'de motosiklet vidanjörle çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

6/10/2025, Pazartesi
İzmir’in Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi’nde vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü Halil İbrahim D. (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kamil Tunca Caddesi ile Fatih Caddesi kesişiminde C.V.Y'nin kullandığı 35 CLN 402 plakalı vidanjör ile Halil İbrahim D. (40) yönetimindeki 35 BMZ 563 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vidanjörün altında kalan Halil İbrahim D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, vidanjörün sürücüsü C.V.Y'yi gözaltına aldı.


