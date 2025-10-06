Yeni Şafak
Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

23:156/10/2025, Pazartesi
AA
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana’nın Seyhan ilçesi Camuzcu-Karayusuflu mahalleleri arasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Hasan Ayrasiz (19) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Seyhan ilçesi Camuzcu-Karayusuflu mahalleleri arasında, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 BAK 994 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Hasan Ayrasiz (19) yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 1 kişi yaralandı.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


#Adana
#Seyhan
#kaza
