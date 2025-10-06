Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Seyhan ilçesi Camuzcu-Karayusuflu mahalleleri arasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Hasan Ayrasiz (19) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seyhan ilçesi Camuzcu-Karayusuflu mahalleleri arasında, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 BAK 994 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Hasan Ayrasiz (19) yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.