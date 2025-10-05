Yeni Şafak
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: İki ölü beş yaralı

23:415/10/2025, Pazar
AA
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi kesiminde Ankara istikameti Sevindikli Mahallesi mevkisinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi kesiminde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Sevindikli Mahallesi mevkisinde Furkan U. (23) idaresindeki 06 CBP 476 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kerim A. (53) yönetimindeki 34 MCC 171 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudanur B'nin (26) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer aracın sürücüsü Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



#Kuzey Marmara Otoyolu
#Kaza
#Kocaeli
