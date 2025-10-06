Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ’da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

16:456/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Tekirdağ’da meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı
Tekirdağ’da meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde minibüs ile silobas dorse tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Bağlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilçe çıkışında aynı yönde ilerleyen Mehmet N. idaresindeki 59 ANT 682 plakalı otomobil ile Haydar K. yönetimindeki 59 AEN 212 plakalı işçi servisi, iddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle birbirlerini sıkıştırdı. Otomobilin manevrası sonucu minibüs karşı şeride geçerek, Fethi İ. yönetimindeki 06 EZS 136 plakalı silobas dorse tırla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, sürücü Haydar K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kalırken, polis ekipleri araç sürücülerini alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




#Tekirdağ
#kaza
#tır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA SORGULAMA EKRANI 2025: ÖSYM YKS 2. (ek) tercih sonucu TIKLA ÖĞREN