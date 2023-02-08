Ben de yardım edeyim: Asrın en yıkıcı iki depreminde Türkiye seferber oldu

Depremin vurduğu 10 ilde kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz başında bekleyen depremzedeler, molozların altındaki yakınlarına kavuşabilmeyi umut ediyor. Depremde can kaybı 4 bine yaklaşırken, saatler sonra enkaz altından sağ çıkan bebekler, yasa boğulan Türkiye'ye moral oluyor.

Mehmet Çınar

2 AYLIK MEHMET ÇINAR BEBEK

Onlardan biri 2 aylık Mehmet Çınar bebek. Hatay'da 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan mucize bebek hastanede tedavi altına alındı. Minik Mehmet Çınar'ın anne ve babasına da ulaşıldı. Kurtarma ekiplerine “Ne olur su” diye seslenen çift de molozların altından sağ salim kurtarıldı.

Ayşe Vera

ANNE VE BEBEĞİ KURTARILDI

Depremin vurduğu Hatay'da da bir mucize gerçekleşti. Yıkıntılar arasında anne ve bebeğinin bulunduğu tespit edildi. Depremden tam 29 saat sonra Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera enkaz altından sağ çıkarıldı. Anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Hülya Yılmaz

MERYEM 31 SAAT SONRA ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta 10 katlı binanın enkazından duyulan sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 31 saat sonra 15 aylık Meryem bebeğe ulaştı. Küçük bebek hastaneye sevk edilirken, aynı bölgede annesini arama çalışmaları devam etti.

33 SAAT SONRA GELEN KURTULUŞ

Hatay'dan dün akşama doğru bir sevindiren haber daha geldi. Enkazlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 33 saat sonra enkaz altında bulunan 14 aylık Arya Karaali'ye ulaştı. Enkazdan çıkarılıp ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatice Şeren

Ben de yardım edeyim

Birçok mahalle yerle bir olan Hatay’da göçük altında kalan 26 yaşındaki Hatice Şeren, 24 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından sağ çıkan genç kız “Hiçbir yerimde hasar yok. Burada kalıp annemin babamın çıkmasına yardımcı olayım” dedi. Genç kız hastaneye sevk edildi. Ekipler, Hatice'nin ailesini de kurtarmak için çalışmaları sürdürdü.

Allah razı olsun

Hatay Reyhanlı’daki kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 8 yaşındaki bir çocuk ve 2 kişi sağ salim kurtarıldı. Moloz yığınları arasından çıkarılan 38 yaşındaki Ali Merdan Köleoğlu, kendisini kurtaran ekiplere “Allah razı olsun” diye teşekkür etti. Kahramanmaraş Pazarcık’ta 24 saat sonra enkaz altından kurtarılan Süleyman ve Fadime Mağralı da kendilerini enkazdan çıkaran ekiplere teşekkür ederek çaya davet etti.

8 binden fazla kişi enkazdan çıkarıldı

AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açılamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 yaralı olduğunu bildirdi. Oktay, enkazlardan 8 binden fazla vatandaşın kurtarıldığını söyleyerek yıkılan bina sayısını da 5 bin 775 olarak açıkladı.

TAKVİYE HEKİM GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Felaketin boyutunun çok büyük olduğuna dikkati çeken Koca, "Şu an Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik ve bu sayının daha da artabileceğini düşünüyoruz. Burada 2 bin 902'si arama-kurtarma personeli olmak üzere farklı kurumlardan toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor. Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama-kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağız." diye konuştu. Yaralılar için diğer illerden deprem bölgesine 1124 ambulans, 243 UMKE timiyle birlikte toplam 6 bin 30 acil sağlık personelinin görevlendirildiğini aktaran Koca, ayrıca hastanelere, 1201'i farklı branşlarda uzman hekim olmak üzere, toplam 2 bin 924 sağlık çalışanının takviye edildiğini söyledi.

Acı bekleyiş

Malatya'da enkazdan çıkarılan iki kız kardeş, aile fertlerinin kurtarılmasını bekliyor. Önceki gün Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 4 katlı Ergül Apartmanı'nın enkazından çıkarılan Dilek (23) ve İrem (19) Hancı, yıkıntıların altındaki anne, baba ve 3 kız kardeşlerinden iyi bir haber bekliyor.

Dilek Hancı, evde 7 kişi olduklarını ve depreme uykuda yakalandıklarını söyledi. Depremi hissedince kardeşlerinin odasına gittiğini anlatan Hancı, annesinin bir kardeşini korumak için üstüne kapandığını söyledi. Annesinin sesini derinden duyduğunu vurgulayan Hancı, bir süre sonra enkaz altında babasıyla konuştuğunu dile getirdi. Yıkılan apartmandaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

42 saat sonra kurtarıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, bir enkazdan depremden 42 saat sonra Berra Sarıbaş (10), Bekir Doğan (37) ve Alptekin Sarıbaş (6) kurtarma ekiplerince yaralı çıkarıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 10 yaşındaki Suriye uyruklu 10 yaşındaki Ediba Elfaris, enkazdan 37 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Kırıkhan'da da 5 yaşındaki Sidra, depremden 35 saat sonra maden işçileri tarafından kurtarıldı. Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok yüzüne yansıdı. Küçük kızın 8 aylık ve 3 yaşındaki kardeşleri ise kurtarılamadı.

Enkazda tek başına

Deprem sonucu Hatay Antakya'da yıkılan binada bir çocuğun belden aşağısı enkaz altında kaldı. Suriyeli olduğu, anne ve babasının da enkaz altında kaldığı öğrenilen 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğunun yaşadığı şok nedeniyle konuşamadığı görüldü. Küçük çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Beton blokun altında sıkışan çocuk, önceki gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, gece üşümemesi için çocuğu yorgana sarıp başına bere taktı. Yanına susadığı zaman içmesi için su bırakılan küçük çocuk dün enkazın bulunduğu Cebrail Mahallesi’nde uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Tanırsın tabii

28 saat sonra Hatay’da enkaz altından kurtarılan Arda Bulut isimli çocuk askerlerle sohbet etti. Hastaneye sevk edilirken Arda Bulut kendisini kurtaran askere “Ben seni bir yerden tanıyorum” dedi. Jandarma Genel Komutanlığı, yaralı kurtarılan gencin ambulansa taşınma görüntüsünü Twitter’daki hesabından şu notla paylaştı: “Birlikte Güçlüyüz. Tanırsın tabii ki. Biz dün yanındaydık, bugün yanındayız ve yarın da yanında olacağız.”

Sevinç gözyaşları

Hatay'da Cebrail Mahallesi'nde bir binanın enkazından bir kadın yaralı olarak kurtarıldı. Kadını enkazdan çıkaran Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı. İskenderun'da da 33 yaşındaki Burcu Arlı 5 katlı binanın enkazından 34 saat sonra çıkarıldı. Kurtarma ve jandarma ekipleri ile Arlı'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye sevk edilirken, ekipler büyük sevinç yaşadı.

Kapılar yerinden koptu

Depreme Hatay'da yakalanan ve yaralı kurtulan vatandaşlardan bazıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında. Enkaz altından çıkarılan Raşit Dürmen, deprem anında uyuduklarını, bir anda kendilerini yerde bulduklarını anlattı. Hemen uyandıklarını ancak ikinci depremin sağlı sollu salladığını söyleyen Dürmen, “İkiz çocuğumdan birini ben, diğerini eşim aldı. Kapılar yerinden koptu, 13 yaşındaki kızımla altında kaldık. Enkaz altında o beni çağırdı, ben onu çağırdım. Birbirimize yetişemiyorduk. Her yerimize beton yığınları düştü. Evimi yeni almıştım en üst katta oturuyorduk. 'İmdat' diye bağırdım. Allah razı olsun komşularımız bizi duvarın altından çıkardı” diye konuştu.

BİR IŞIK GÖRDÜM

Yine Hatay'da depremden 14 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 68 yaşındaki Mehmet Çiçek de şunları anlattı: "Yaşadığımız bina saniyeler içinde tamamen yıkıldı. Deprem anında kendimi gardırop ile karyola arasına attım. Eşime de öbür tarafa geçmesini söyledim ama o gitmemiş, yatağın üzerinde kalmış. O hala enkaz altında. Yanına sığındığım gardırop beni korumuş. Ayaklarımı oynatabiliyordum. Yaşamam gerçekten mucize. Enkazın altındayken bir ışık gördüm, orayı eşerek büyük delik açtım. Sesleniyordum, bağırıyordum kimse duymuyordu. Gece boyu hava çok soğuktu. Yağmur yağıyordu. Üşümemek için açtığım deliği yastıkla kapatıyordum. Enkazdan çıkamayacağımı düşündüm ama çok şükür kurtuldum."







