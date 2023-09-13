'Beni öldürecek' deyip yardım çağrısında bulunmuştu: Bursa'da eski sevgilisini darbeden zanlı yakalandı

Bursa'da bir kadının darbedilmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde eski erkek arkadaşı İ.Ş'nin darbettiği Sibel K'nin, şikayetçi olması üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüpheli İ.Ş, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Mudanya'daki polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Mudanya ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
'Tutuklama kararı verilmeli'
Sibel K'nin avukatı Semih Altın, yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin tutuklanacağına ve adaletin yerinin bulacağına inandığını bildirdi.
Merkez Nilüfer ilçesinde, 11 Eylül'de Sibel K. (33), eski erkek arkadaşı İ.Ş. (49) tarafından darbedilmişti. Burnu kırılan ve darp raporu alan Sibel K. polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.