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'Beni öldürecek' deyip yardım çağrısında bulunmuştu: Bursa'da eski sevgilisini darbeden zanlı yakalandı

Bursa'da Sibel K. isimli kadının darbedilmesiyle ilgili aranan zanlı gözaltına alındı. Ölüm tehditleri aldığını belirten Sibel K'nin avukatı, "Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesi önem arz etmektedir" dedi.

09:56 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Bursa'da bir kadının darbedilmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı.

Bursa'da bir kadının darbedilmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde eski erkek arkadaşı İ.Ş'nin darbettiği Sibel K'nin, şikayetçi olması üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli İ.Ş, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Mudanya'daki polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Mudanya ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

'Tutuklama kararı verilmeli'

Sibel K'nin avukatı Semih Altın, yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin tutuklanacağına ve adaletin yerinin bulacağına inandığını bildirdi.

Aksi takdirde müvekkilinin hayati tehlikesinin söz konusu olacağını belirten Altın,
"Müvekkilime herhangi bir cismani zarar gelmeden bu durumun engellenmesi büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde müvekkilime zarar gelmesi durumunda uygulanan yaptırımlar müvekkilimi geri getirmeyecektir. Bu sebepten şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesi önem arz etmektedir."
ifadesini kullandı.

Merkez Nilüfer ilçesinde, 11 Eylül'de Sibel K. (33), eski erkek arkadaşı İ.Ş. (49) tarafından darbedilmişti. Burnu kırılan ve darp raporu alan Sibel K. polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.



#Bursa
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