'Beni öldürecek' deyip yardım çağrısında bulunmuştu: Bursa'da eski sevgilisini darbeden zanlı yakalandı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne epilepsi atağı nedeniyle gelen bir kadına, acilde görevli doktor iddiaya göre “işim var” diyerek hastaya bakmadı. Duruma tepki gösteren kadına doktor, “size bakmıyorum” deyince ortalık karıştı. O esnada görüntülediğini fark eden doktor Şamil K., Çağla Karataş’a yumrukla saldırdı. Tartışma ve saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.