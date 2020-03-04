Gündem Beni tek bırakmayın korkuyorum diyen kızdan 3 gündür haber alınamıyor
ADİYAMAN

'Beni tek bırakmayın korkuyorum' diyen kızdan 3 gündür haber alınamıyor

'Beni tek bırakmayın korkuyorum' diyen kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Adıyaman’da ailesine sık sık "Beni tek başıma bırakmayın korkuyorum" diyen genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor. "Üst kattaki komşuya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve kayıplara karışan kız her yerde aranıyor.

Haber Merkezi İHA
6 yaşındaki Beyzanur Berivan Yapıcı kayıp aranıyor.
6 yaşındaki Beyzanur Berivan Yapıcı kayıp aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden Sevim ve Mehmet Yapıcı çiftinin 6 çocuklarının en küçüğü olan 16 yaşındaki Beyzanur Berivan Yapıcı, 3 gün önce öğleden sonra ziyarete gittiği ablası Esra Şen’in evinden yeğeniyle beraber kendi evine geldi. Evde annesiyle beraber bir süre oturan Beyzanur Berivan Yapıcı’ya annesi, "Bir taziye var biz oraya gideceğiz" dedi. Beyzanur ise "Anne beni tek başıma bırakmayın, başım ağrıyor ve çok korkuyorum" dedi. Bunun üzerine anne Sevim Yapıcı, taziyeye gitmekten vazgeçti.

  • Annesiyle bir süre sohbet eden ve daha sonra aynı binadaki komşusuna parfüm bırakacağını söyleyen Beyzanur, evden çıktı. Eve dönmeyen Beyzanur’a bakmak için üst kattaki komşuya çıkan anne, Beyzanur’un komşuya gitmediğini öğrenince büyük şok yaşadı. Hemen eşi Mehmet Yapıcı’ya duruma anlatan anne, yakınlarını telefonla arayarak kızını sordu.

Kızlarına ulaşamayan Yapıcı ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. Polis, kayıp Beyzanur Berivan’ın bulunması için çalışma başlattı.

İHA
Beyzanur Berivan Yapıcı her yerde aranıyor.

Sadece mideden hortum yardımıyla mama yiyebiliyor

  • Anne Sevim Yapıcı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, kızının yaklaşık 2 yıl önce geçirmiş olduğu bir hastalıktan dolayı yemek borusunda hasar meydana geldiğini ve beslenmesini ağzından yapamadığını kaydetti. Geçirmiş olduğu ameliyatlar neticesinde kızının midesine bağlanan bir hortum yardımıyla sadece mama yiyebildiğini anlatan gözü yaşlı anne, kızlarının daha önceden evden hiç ayrılmadığını bir sorun olursa her zaman kendisiyle paylaştığını kaydetti.

Kızının kaybolduğu günü anlatan acılı anne, "Pazar günü ablasına gitti. Pansuman malzemelerini götürmemişti diye Pazartesi saat 17.00’da eve geldi. 4 yaşındaki yeğeniyle beraber eve geldiler. Mide hortumu ağrıdığını söyledi bana. Eve gelir gelmez kıyafetlerini değiştirdi, ev kıyafetlerini giydi. Ben niyetliydim benim soframı da indirdi. Bana dedi ki anne bu parfümü üst kata çıkarayım, ben de tamam dedim. Gidiş o gidiş bir daha görmedik. Allah rızası için kim görmüşse, kim götürmüşse bize haber etsinler. Kendisinden haber alamadık. Telefon üzerinde yoktu, 1 yıldır telefon kullanmıyordu.

Mayıs ayında 17 yaşına girecek, doğum gününü kutlayacaktık. Anne parti yapacağım dedi, ben de tamam dedim. Bana "Ben her zaman doğum günlerini seviyorum" dedi. Neredeysen seslen, telefon aç, bizi aramıyorsan ablanı ara. Şüphelendiğimiz kimse yok. Aniden ortadan kayboldu. Kendisiyle hiçbir şey götürmemiş. Kızımı bulsunlar, yardım etsinler. Elimiz kolumuz bağlı. Bize Allah rızası için yardım etsinler” dedi.

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"Hiçbir problem yoktu"

Misafirliğe gelen kardeşiyle oldukça güzel zaman geçirdiklerini ve herhangi bir sorun olmadığını dile getiren abla Esra Şen ise “Kendisi bendeydi. Kahvaltılar yaptık, müzikler dinledik, eğleniyorduk. Bir arkadaşımın doğum günü vardı onu kutlamaya gittik. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yoktu, her şey yolundaydı. Mide hortumunun pansumanı değişmesi lazımdı, ben de komşulara sordum ve pansuman malzemesi bulamadık o yüzden de abla ben eve gideyim dedi. Kızımla beraber çıkıp eve gittiler. Eve gittikten 2 saat sonrada ortadan kayboldu.

Hiçbir problem yoktu, hiçbir sıkıntı yoktu, olsa bana mutlaka anlatırdı. Eve geldiğinde annem oruçluydu. Sofrasını kurmuş. Annemler taziyeye gidecekmiş, anne ben çok korkuyorum beni evde bırakmayın tek başıma demiş. Annem kendisine sayması için para vermiş ben sayamam, başım ağrıyor, sonra sayarım bir şey yapmak istemiyorum demiş. Bir yere gitmeyin, beni de tek başıma bırakmayın korkuyorum ben demiş. Bu konuşmalar olduktan 1 saat sonra komşumuz kendisinden parfüm almış, anne ben bu parfümü verip geleyim biraz kafam dağılsın demiş. Çıkış o çıkış bir daha kendisinden hiçbir şekilde haber alamadık” şeklinde konuştu.

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"Kendisi tedavi görüyor, her ay ameliyat oluyor"

Kardeşinden iyi haberler beklediğini belirten Esra Şen ise "Hiçbir iz yok, hiçbir ses yok. Pazartesi gününden bu yana yok. Kendisinden haber alamadık. Gören duyan, bilen varsa mutlaka bize ulaşsın. Bu hepinizin kardeşi olabilir. Tek benim kardeşim değil bu hepimizin kardeşi. Kendisi tedavi görüyor, her ay ameliyat oluyor. Bilen durumunu biliyor zaten. Gören, bilen varsa Allah rızası için bize ulaşsın. Bu hepinizin kardeşi sadece benim kardeşim değil. Emniyette de bilgi verdik. Onlarda bize yardımcı oluyor. Araştırıyorlar sürekli irtibat halindeyiz. Ama şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı” diye konuştu.

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