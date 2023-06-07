Benim kulübüm Yeşilay tırı Hatay ve Gaziantep'te 864 çocuk ve gence ulaştı.

103 yıldır toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak için hizmet veren, bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar gibi bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN iş birliğinde yola çıkan “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı” ile depremden etkilenen çocuklar ve gençlere yönelik psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyor.





Binlerce çocuk ve gencin katılımıyla yüzlerce aktivite düzenleyen ve çalışmalarına Nisan ayında Hatay’dan başlayan “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”, Gaziantep durağının ardından yeniden Hatay’a döndü. “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”, 10 Haziran tarihine kadar 3. durağı olan Hatay Kırıkhan’da Albayrak Konteyner Kenti’nde çocuklara ve gençlere yönelik psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirecek.





Pilot uygulama olarak Adıyaman’da ve Kahramanmaraş’ta iki çadırda başlayan “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”, TÜMOSAN iş birliği ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Albayrak Grubu ile bağış ve sponsorluk çalışmalarıyla başlayan iş birliği süreci kurumsal gönüllülük çalışmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda 30 Mayıs itibariyle Albayrak Gönüllüleri Hatay’da etkinlik tırındaki uygulamalarda görev almaya başladılar.









Ketebe Çocuk Etkinlikleri Hatay’da çocukları karşıladı

Yeşilay & TÜMOSAN iş birliği ile hayata geçirilen "Benim Kulübüm Yeşilay Tırı'nın" üçüncü durağı olan Albayrak Kırıkhan Konteyner Kenti'nde, çocukları birbirinden güzel Ketebe Çocuk Etkinlikleri karşıladı. Ketebe Çocuk Yazarlarından Kevser Yılmaz eşliğinde başlayan etkinlikte ilk olarak, yazar çocuklara kitabını seslendirirken ardından hep birlikte el boyama etkinliği gerçekleştirdiler.





Etkinliğin ikinci kısmında yaratıcı drama yöntemi kullanılarak eğitmen eşliğinde psikososyal destek çalışmalarında sıklıkla yer verilen aktivitelerle keyifli bir oturum düzenlendi. Doğaçlama, tüm grupla drama, hikâyeleştirme gibi tekniklerle hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçiren çocuklar, Ketebe Kitaplarından "Şimdi" ve "Renkli Çoraplı Kuzgun'un" dünyasına konuk oldular. Çocuklar için kilometrelerce yol kat etmeye devam eden Benim Kulübüm Yeşilay Tırı, binlerce çocuk ve gencin sosyal destek çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyor.









Gaziantep’te 367 çocuk ve gence ulaşıldı

Oyunlar, fiziksel aktiviteler ve etkinlikler ile çocukların kendilerini ifade ederek kaygılarının azalmasını destekleyen ve sosyalleşmesini amaçlayan, gelişim psikologları, klinik psikologlar, pedagoglar ve eğitmenlerin yanı sıra Genç Yeşilaylıların görev aldığı tır, Gaziantep durağında 84 aktivite gerçekleştirdi.





24 personel ve 68 gönüllünün katıldığı Gaziantep durağında 205’i erkek, 162’si kız olmak üzere 367 çocuk ve genç psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışmalarına katıldı. Projenin memnuniyet yüzdesi Gaziantep’te %98 olarak ölçüldü.









Hatay durağında 497 çocuk ve genç 84 aktivitede buluştu

4-7, 8-13 ve 14-18 yaş grupları için farklı etkinliklerin yer aldığı “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”nın Hatay durağında 497 çocuk ve genç 84 aktivitede buluştu. 31 personel ve 39 gönüllünün görev aldığı aktivitelerde memnuniyet düzeyi %94 olarak ölçüldü.





Tırın sunduğu psikolojik destek hizmetlerinden 282 erkek, 215 kız çocuğu ve genç faydalandı. Söz konusu aktivelerin %84’ü tırda, %16’sı çadırda gerçekleştirildi.





Yaş gruplarına özel aktiviteler

“Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”nda 4-7, 8-13 ve 14-18 yaş grupları için film gösteriminden hikâye ve resim çalışmalarına, kutu ve kart istasyonlarından spor aktivitelerine birçok etkinliğe yer veriliyor.





Çocuk ve gençlerin akranlarıyla iletişim ve etkileşimini artıran projede, depremden etkilenen çocukların duygularını ifade edebilecekleri alanlar da yaratıldı. Afetten dolayı yaşanan travmanın etkisinin azaltılması, yaşanan sürece uyum sorunlarının çözülmesi ve kişisel gelişimin artırılması hedefiyle oluşturulan programlarda çocukların tasarım yapmaları ve serbest etkinlikler gerçekleştirmeleri de sağlanıyor.









11 Haziran’da Adıyaman’a ulaşacak

Yıl boyunca yüzlerce aktivite ile binlerce çocuk ve gence ulaşmayı hedefleyen “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”nın Hatay’dan sonraki durağı 11 Haziran tarihinde Adıyaman olacak. 25 Haziran tarihinde ise Malatya Doğanşehir’de çocuklara ve gençlere yönelik psikososyal destek çalışmaları uygulayacak.











