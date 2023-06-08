Benim Kulübüm Yeşilay TIR’ı yaraları sarıyor

Yeşilay ve Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN iş birliği ile nisan ayında deprem bölgelerinde yolculuğa başlayan “Benim Kulübüm Yeşilay TIR’ı”, 864 çocuk ve gence psikososyal destek hizmeti sundu. Bu zamana kadar bin 361 kilometre mesafe kateden Benim Kulübüm Yeşilay TIR’ı, Hatay ve Gaziantep’te 168 aktivite gerçekleştirdi. “Benim Kulübüm Yeşilay TIR’ı”, 10 Haziran’a tarihine kadar Hatay Kırıkhan’daki Albayrak Konteyner Kenti’nde çocuk ve gençlere yönelik psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirecek.

Benim Kulübüm Yeşilay TIR’ının üçüncü durağı olan Albayrak Kırıkhan Konteyner Kenti’nde, çocukları birbirinden güzel Ketebe Çocuk Etkinlikleri karşıladı. Ketebe Çocuk Yazarlarından Kevser Yılmaz, kitabını çocuklar için seslendirdi ve ardından çocuklar hep beraber boyama yaptı. Etkinliğin ikinci kısmında yaratıcı drama yöntemi kullanılarak eğitmen eşliğinde psikososyal destek çalışmalarında sıklıkla yer verilen aktivitelerle keyifli bir oturum düzenlendi. Doğaçlama, tüm grupla drama, hikayeleştirme gibi tekniklerle hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçiren çocuklar, Ketebe Kitapları’ndan “Şimdi” ve “Renkli Çoraplı Kuzgun’un” dünyasına konuk oldu.