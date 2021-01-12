Berberdeki gizli kapıdan lokale gidiyorlardı: Kumar oynarken yakalandılar

Olağanüstü kuraklık riski bulunan kentin yeterli miktarda yağmur alamadığını belirten Amasya Valisi Masatlı, Şu anda kar olması gerekiyordu. Dolayısıyla ırmak sathında su seviyesi çok azaldı. Balıkların oksijen ihtiyacı var. Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde. Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok dedi.