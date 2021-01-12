Berberdeki gizli kapıdan lokale gidiyorlardı: Kumar oynarken yakalandılar

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi’ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’nde bulunan dernek lokalinde kumar oynayan şahıslara yönelik baskın düzenlendi. Dernek lokalinin girişinin yandaki berber dükkanından olması ekipleri şaşkına çevirdi. Berberden girerek kumar oynayan 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ceza kesildi.
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan S.S.'nin (41) evinin bahçesinde define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma, Delice Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi.
Kaçak olarak define kazısı yapan suçüstü yakalanan S.S. (41), A.Ö. (41), Y.M. (43), Ü.D.(23) ile aynı ekipten olduğu anlaşılan B.Ç. (54), A.G. (33), T.G. (32), Ü.Ş. (31) gözaltına alındı. Kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere ise el konuldu.
Olay yerinde yapılan incelemede; yaklaşık 15 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde ve batı istikametine doğru 5 metre uzunluğunda dev bir çukur açıldığı tespit edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Suçüstü yakalandılar: Yerin 15 metre altında define kazısı yapıyorlardı
Kırıkkale'de yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.
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Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta kuraklık sonucu su seviyesi ve oksijenin azalması nedeniyle 3 gün önce Yazı Bağları Mahallesi bölgesinde balık ölümleri görülmeye başlandı.
Sürüklenen ölü balıklar kent merkezine kadar ulaştı.
Bazı vatandaşlar nehre girerek balıkları avladı, bazıları ise kıyıda çok sayıda balığın çırpınmasını endişeyle izledi, onları suya atarak yaşatmaya çalıştı.
Vatandaşlar gün boyunca oltalar ve elleriyle balık tuttu.
Zabıtalar ve polis ekipleri sık sık 'Irmaktan balık tutmayalım. Zehirli olabilir' uyarısı yaptı.
Olağanüstü kuraklık riski bulunan kentin yeterli miktarda yağmur alamadığını belirten Amasya Valisi Masatlı, Şu anda kar olması gerekiyordu. Dolayısıyla ırmak sathında su seviyesi çok azaldı. Balıkların oksijen ihtiyacı var. Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde. Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok dedi.
Polis 'balıklar zehirli olabilir' dedi ama kimse dinlemedi
Amasya'da balık ölümleri yaşanan Yeşilırmak Nehri'nde polisin 'Zehirli olabilir' uyarısına rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü.